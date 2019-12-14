هاكثون مليون متطوع يرتقي بالكفاءات الوطنية في الشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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اختتمت أعمال ملتقى التطوع الأول «هاكثون مليون متطوع» الذي نظمته أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في وكالة الخدمات، بمشاركة عدد من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث، ونخبة من المبرمجين المتميزين بالمجال التقني، وذلك على مسرح الأمانة بالدمام على مدى يومين.
وتضمن الملتقى مجموعة من ورش العمل والجلسات والشراكات المجتمعية، الهادفة إلى الارتقاء بالعمل التطوعي وتطوير الكفاءات الوطنية من مطورين ومبرمجين، وكذلك تعزيز الجانب الفكري والإبداعي.
وثمن أمين المنطقة المهندس فهد الجبير، لأمير المنطقة سعود بن نايف رعايته الكريمة للملتقى، منوها بما تشهده المملكة من تطور ونجاحات كبيرة بمنظومة الأعمال التطوعية للأفراد والجهات الرسمية، والتي استفاد منها المجتمع بمختلف المجالات الحياتية بدعم من القيادة، مشيرا إلى القفزة النوعية التي حققتها المنطقة بالعمل التطوعي حتى أصبحت رائدة في هذا المجال.
وأشار الجبير إلى أن الهدف الأساسي للملتقى هذا العام هو تشجيع المجتمع التقني من أفراد وجهات على البرمجة والتصميم لإنتاج تطبيقات تفاعلية تخدم التطوع في مجالات مختلفة وبفترة قصيرة، إضافة للأهداف الأخرى التي تتمثل في الارتقاء بالأعمال التطوعية مع تطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز دور المملكة كرائدة بمجال التقنية، وكذلك نشر ثقافة الإبداع الفكري التقني.
جوائز الفائزين في البرمجة:
- تطبيق جود 30 ألف ريال
- تطبيق سدم 20 ألف ريال
- تطبيق فلنتير آب 10 آلاف ريال
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