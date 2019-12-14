قوميز: أنا محظوظ باللعب للزعيم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ الدوحة

وصف مهاجم الهلال، الفرنسي بافيتيمبي قوميز نفسه بالمحظوظ، بعد نجاحه في تسجيل هدف الفوز على الترجي التونسي 1-0 وقيادته الهلال إلى قبل نهائي كأس العالم للأندية الحالية في قطر.

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وقال قوميز بعد المباراة «أشكر جميع اللاعبين على الأداء القوى والجهد العالي الذي بذلوه منذ الدقيقة الأولى حتى حققنا الانتصار وتأهلنا، أنا سعيد للغاية بهذا الانتصار، وأعتقد أننا نستحق الفوز».

وعن مشاركته في الشوط الثاني قال «لم أكن جاهزا بدنيا بنسبة 100%، حيث لم أشارك في التدريبات ولعبت لمدة 30 دقيقة فقط».

وتابع «أعتبر نفسي محظوظا باللعب لفريق كبير بحجم الهلال، وجماهيره تعطيني الحافز لأقدم أفضل ما عندي من خلال الحب الكبير الذي منحوه لي، ليس من السهل أن تكون مهاجم أفضل فريق في آسيا».