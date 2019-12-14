رينارد يتابع دوليي الهلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تابع المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، مباراة الهلال والترجي أمس بملعب جاسم بن حمد ضمن ربع نهائي كأس العالم للأندية بقطر.

ويأتي ذلك من باب حرص رينارد على متابعة اللاعبين الدوليين في الهلال الذين يشكلون عماد الأخضر، حيث يصل عددهم إلى نحو 8 لاعبين.