السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة
حرصت كامل بعثة فريق فلامنجو البرازيلي من لاعبين وأجهزة فنية على متابعة مباراة الهلال والترجي التونسي بملعب جاسم بن حمد، خاصة أنه سيواجه الفائز (الهلال) الثلاثاء المقبل في نصف نهائي البطولة.
وكان من المقرر أن يجري فلامنجو تدريبه الأول في الدوحة فور وصوله، إلا أن الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي خورخي جيسوس ألغى التدريب وفضل ذهاب البعثة مباشرة إلى ملعب المباراة للتعرف على الفريق المنافس.
كانت هذه تفاصيل خبر فلامنجو.. من المطار لرصد الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.