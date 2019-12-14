فلامنجو.. من المطار لرصد الهلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حرصت كامل بعثة فريق فلامنجو البرازيلي من لاعبين وأجهزة فنية على متابعة مباراة الهلال والترجي التونسي بملعب جاسم بن حمد، خاصة أنه سيواجه الفائز (الهلال) الثلاثاء المقبل في نصف نهائي البطولة.

وكان من المقرر أن يجري فلامنجو تدريبه الأول في الدوحة فور وصوله، إلا أن الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي خورخي جيسوس ألغى التدريب وفضل ذهاب البعثة مباشرة إلى ملعب المباراة للتعرف على الفريق المنافس.