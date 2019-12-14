جسر الملك فهد يمنح أبناء الشهداء خصما بنسبة 50%

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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منح مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أبناء الشهداء بالمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ممن هم دون سن الـ18 عاما خصما بقيمة 50% من رسوم العبور وأحقية إنهاء إجراءات السفر باستخدام المسارات المخصصة لفئات الطلاب وذوي الإعاقة.

وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة المهندس عماد المحيسن، أن هذا القرار يأتي امتدادا لتوجيهات قيادتي البلدين، وإيمانا بالدور الذي قام به شهداء الواجب تجاه أوطانهم، وضمن مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية المقدمة من المؤسسة إلى بعض فئات المجتمع، حيث تقدم المؤسسة خدمات خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة والطلاب أضيف إليها أخيرا أبناء الشهداء تقديرا لجهود آبائهم من أبناء المملكتين الشقيقتين والذين قدموا أرواحهم وفاء لأوطانهم.

وأشار إلى أن إصدار البطاقة الخاصة بذلك يتطلب التقدم بالأوراق الثبوتية لمركز خدمة العملاء بمبنى المؤسسة بالجانب السعودي خلال الدوام الصباحي من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى الثالثة عصرا.