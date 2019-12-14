وزارة الصحة تحصد جائزة الفريق المبتكر في دبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

حصدت وزارة الصحة المركز الأول لـ»جائزة الفريق المبتكر»، وذلك ضمن جائزة «حمدان بن محمد للابتكـار في إدارة المشاريع»، حيث تسلم الجائزة وكيل وزارة الصحة المساعد للتمكين قائد الفريق المهندس فهد العزام، وذلك خلال الحفل الذي أقيم أخيرا في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم.

وأنشأ فريق الصحة مكتب إدارة المشاريع المؤسسي وفق أفضل الممارسات العالمية بهذا المجال، عبر مشروعهم الذي صمم خصيصا ليلاءم متطلبات العمل في وزارة الصحة، ويمتاز هذا النظام بقاعدته القوية التي تمكن من إدارة جميع المشاريع والمبادرات بشكل فاعل ومتابعتها، حيث يربط 20 إدارة إقليمية منتشرة في جميع مناطق المملكة مع المركز الرئيس في العاصمة الرياض، وقد تمكن الفريق من إنجاز المشروع بشكل مبتكر من خلال استخدام منهجية التفكير التصميمي.

يذكر أن مكتب إدارة المشاريع المؤسسي بالصحة يتولى عددا من المهام من أبرزها ضمان ربط مشاريع الوزارة بالأهداف الاستراتيجية لها وتقديم تقارير دورية للقيادات على أداء الوكالات والمناطق بما يضمن سير المشاريع حسب الخطة المعتمدة وتمكين الوكالات في الوزارة والمديريات في المناطق من تطبيق منهجية معتمدة متوافقة مع أفضل الممارسات العالمية، وذلك بالتزامن مع بناء وتمكين الكفاءات المهنية وتطوير قدرات رأس المال البشري من منسوبي الوزارة من أجل الحصول على أفضل النتائج.