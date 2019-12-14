إغلاق 412 منشأة مخالفة في الشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أغلقت أمانة المنطقة الشرقية 412 منشأة مخالفة ضمن جولات رقابية خلال العام الماضي 1440هـ، فيما بلغ عدد المخالفات والإنذارات 10.525 مخالفة، وتسجيل الغرامات المترتبة على تلك المخالفات.

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وذكرت الأمانة في إحصائية أصدرتها أخيرا أن الجولات الهادفة إلى إحكام الرقابة الصحية، والتأكد من التزام هذه المنشآت بالأنظمة والاشتراطات البلدية وسلامة المواد الغذائية، شملت 50.950 جولة وزيارة ميدانية رقابية نتج عنها مصادرة 24.758 كجم من المواد الغذائية والبضائع.

وأوضح وكيل الأمين لشؤون البلديات سعيد شويل، أن زيارات المراقبين الصحيين في البلديات المرتبطة بالمحافظات تأتي ضمن الحملات التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، لتكثيف الرقابة الصحية على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك ومعامل تصنيع اللحوم والوجبات، ومحلات الجزارة والتأكد من سلامة اللحوم المعروضة ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى تكثيف الرقابة على المحلات التجارية والتأكد من تواريخ الصلاحية، وحرص العاملين على متابعتها بشكل سليم. وأشار إلى أن المخالفات المرصودة تنوعت ما بين عدم وجود شهادات صحية للعاملين وتدني مستوى النظافة، وعدم التقيد بلبس القفازات والكمامات وعدم الالتزام بالزي الرسمي وعدم تشغيل مصائد الحشرات، كما فرضت غرامات مالية على تلك المخالفات.

وأفاد بأن هذه الحملات تأتي أيضا ضمن دور الأمانة في متابعة الأنشطة التجارية والمحلات المتعلقة بالصحة العامة، إذ ترفع التقارير الدورية عن الأعمال المنفذة من كل الفرق واللجان الرقابية المخصصة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمستخدمين.