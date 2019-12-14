القبض على لص اقتحم منازل بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على مواطن في عقده الثالث تورط في جرائم اقتحام المنازل والسرقة منها. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، في بيان أمس أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على المتهم، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بارتكاب عدد من الجرائم، تمثلت في اقتحام المنازل والسرقة منها، وعثر بحوزته على صناديق مجوهرات فارغة وحواسب محمولة وأجهزة جوال وتحف منزلية، إضافة إلى معدات وأقنعة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه جميع الإجراءات النظامية.



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