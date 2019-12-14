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العثور على جثة فتى بعد عاصفة في أيسلندا

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مكة - ريكيافيك 0 تبليغ

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- بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لقي فتى حتفه في أيسلندا، إثر عاصفة عاتية.

وقالت الشرطة إنها عثرت على الجثة بأحد الأنهار في منطقة نائية، بعد أن اعتبر فتى في السادسة عشرة في عداد المفقودين منذ مساء الأربعاء الماضي.

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وكان الفتى ساعد أحد المزارعين في استعادة وصلة التيار الكهربائي، مما أدى إلى سقوطه في أحد الأنهار وفقد أثره من ساعتها.

وبحث نحو 200 من قوات الإنقاذ منذ الخميس عن الفتى وهو نرويجي أيسلندي.

وتعتقد الشرطة أن الجثة هي لذلك الفتى، وأشارت إلى أن أسرته في النرويج أبلغت بالحادث.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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