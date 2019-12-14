غواصون يبحثون عن جثتين بعد كارثة وايت أيلاند

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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لا تزال فرقة غواصين تابعة للشرطة النيوزيلندية وغواصو البحرية يواصلون البحث عن جثتي شخصين لقيا حتفهما عندما ثار بركان في جزيرة «وايت أيلاند» في نيوزيلندا الاثنين الماضي.

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وتأكد مقتل ثمانية سياح ومرشديهم الأسبوع الماضي، كانوا في جولة لمشاهدة معالم منطقة أكثر البراكين نشاطا في نيوزيلندا، عندما ثار الاثنين الماضي.

وتم انتشال ست جثث أمس الأول من الجزيرة التي تقع على بعد 48 كلم قبالة شاطئ واكاتاني على الساحل الشرقي لجزيرة «نورث أيلاند» شمال نيوزيلندا.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردرن أمس إنه سيتم الوقوف دقيقة حدادا لتكريم الضحايا غدا.