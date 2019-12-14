السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل انتشل رجال الإنقاذ في أوغندا أمس 13 جثة أخرى من تحت الأنقاض بعد الانهيارات الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي دمرت عددا من المنازل شرق البلاد. ويرفع هذا عدد القتلى في المنطقة إلى 21 وهناك 26 آخرين مفقودين ونحو 80 ألفا نزحوا منذ بداية ديسمبر.
وتسببت الأمطار الموسمية الجارية في انهيارات أرضية في القرى في مقاطعة بودودا عند سفح جبل إلجون وهو بركان خامد.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع ضحايا أمطار أوغندا إلى 21 شخصا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.