ارتفاع ضحايا أمطار أوغندا إلى 21 شخصا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل انتشل رجال الإنقاذ في أوغندا أمس 13 جثة أخرى من تحت الأنقاض بعد الانهيارات الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي دمرت عددا من المنازل شرق البلاد. ويرفع هذا عدد القتلى في المنطقة إلى 21 وهناك 26 آخرين مفقودين ونحو 80 ألفا نزحوا منذ بداية ديسمبر.

وتسببت الأمطار الموسمية الجارية في انهيارات أرضية في القرى في مقاطعة بودودا عند سفح جبل إلجون وهو بركان خامد.