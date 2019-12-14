البرازيل تطلب استضافة مونديال 2023 للسيدات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ برلين

تقدم الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أمس رسميا بملف لاستضافة كأس العالم لكرة القدم للسيدات في 2023.

وفي وقت سابق كان الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم انسحب من سباق الترشح لتنظيم البطولة لأنه لم يعد ممكنا حاليا المواصلة في ملف مشترك مع كوريا الشمالية.

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وذكر الاتحاد الدولي في بيان إن عملية تقديم الملفات «شهدت اهتماما غير مسبوق من الاتحادات الأعضاء» بعدما تلقى ملفات من كولومبيا واليابان وملفا مشتركا من أستراليا ونيوزيلندا.

وسيقوم مفتشو الفيفا بزيارة البلدان المرشحة في يناير وفبراير المقبلين، وسيتم اختيار البلد المضيف في يونيو 2020.

وستكون بطولة كأس العالم للسيدات 2023 أول بطولة يشارك بها 32 منتخبا، وذلك بعد النجاح الباهر لنسخة 2019 التي أقيمت بفرنسا.