ريفر بليت بطلا لكأس الأرجنتين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل توج فريق ريفر بليت بلقب كأس الأرجنتيني لكرة القدم عقب فوزه على سينترال كوردوبا 3 - 0 في المباراة النهائية التي جمعتهما فجر أمس.

وسجل أهداف ريفر بليت اجناسيو سكوكو في الدقيقة 30 وايجناسيو فرنانديز في الدقيقة 67 وجوليان ألفاريز في الدقيقة 71.

وصعد ريفر بليت لهذا الدور بفوزه على استوديانتس دي كاسيروس 2 - 0 في الدور قبل النهائي، فيما فاز سينترال كوردوبا على لانوس 1 - 0.