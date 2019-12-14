جامعة الإمام عبدالرحمن تناقش استراتيجية «ترميم»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام

التقت عميدة الموارد البشرية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتورة ابتسام المثال في مقر الجامعة بالدمام، رئيس مجلس إدارة جمعية «ترميم» حمد الخالدي، ونائبه خالد التركي، ومدير الجمعية علي الأسمري، ومسؤولة قسم الشراكات أماني المطيري، لتعزيز مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين.

وجرى خلال اللقاء مناقشة التعاون والدور الذي يمكن أن تقدمه الجامعة لوضع الخطة الاستراتيجية للجمعية وتقديم الاستشارات.