داعش تنحر زوجة ضابط عراقي ووالدته

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اقتحمت عصابات تنظيم داعش منزل ضابط في الجيش العراقي في بلدة بادوش، وقتلت زوجه ووالدته نحرا قبل أن تلوذ بالفرار إلى جهة مجهولة.

وأعلن مصدر عراقي في قيادة عمليات نينوى أمس، مقتل داعشيين اثنين واعتقال ثالث في هجوم شنته عناصر تنظيم داعش قرب الحقول النفطية جنوب الموصل «440 كم شمال بغداد».