وظائف أكاديمية بجامعة الأمير سطام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - السيح

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج اليوم، في استقبال طلبات المتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط من السعوديين الراغبين في العمل بالجامعة على الوظائف الأكاديمية الشاغرة «أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ» في عدد من التخصصات بكلياتها بمقرها الرئيس في مدينة السيح وكليات فروعها.

ودعت الجامعة الراغبين في شغل الوظائف التسجيل في موقعها، ومن ثم تحميل الوثائق المطلوبة واختيار الوظائف المطروحة والمتوافقة مع تخصص كل متقدم، مشيرة إلى أن تقديم الطلبات يستمر حتى 24 ربيع الآخر الحالي.