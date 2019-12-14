توقعات ببداية أسبوع ماطر على 8 مناطق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب - جدة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تأثر ثماني مناطق سعودية بتغيرات جوية، تصحبها أمطار متفاوتة من منطقة إلى أخرى، تشمل نحو 45 محافظة تتأثر برياح نشطة تصل سرعتها إلى 45 كلم في الساعة، وتساقط البرد في بعض المناطق، وذلك اليوم وغدا.

وبحسب التوقعات تتأثر منطقتا الرياض والشرقية بأمطار غزيرة إلى متوسطة تشمل 10 محافظات.

وتشير التوقعات إلى تأثر منطقتي مكة المكرمة والحدود الشمالية بأمطار خفيفة إلى متوسطة، ومتوسطة بمجملها على مناطق جازان وعسير والباحة والقصيم.