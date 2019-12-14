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بعد أن قضت محكمة جنايات الخرطوم بإيداعه في دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين، ومصادرة أمواله، أعلنت النيابة السودانية اليوم (السبت) أن الرئيس المخلوع عمر البشير ينتظر محاكمة في إطار قضايا أخرى، قد يواجه حال إدانته بها عقوبة الإعدام.
وأفادت النيابة في بيان، أورده "روسيا اليوم"، بأن "البشير" ينتظره عدد آخر من القضايا تحت المادة الـ130، تشمل القتل العمد، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم تقويض النظام الدستوري. وتصل العقوبة في كل منها في حالة الإدانة إلى عقوبة الإعدام.
وأشارت إلى أنها تباشر الآن التحقيق في الجرائم التي ارتكبها "البشير" ورموز نظامه السابق منذ عام 1989 حتى تاريخ سقوط نظامه في إبريل 2019، وهي جرائم قتل المتظاهرين، وانتهاكات حقوق الإنسان، والجرائم ضد الإنسانية في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، وجرائم الاغتصاب، وجرائم التعذيب، وجرائم الاختفاء القسري، وجرائم الفساد الأخرى التي تصل المبالغ الواردة فيها إلى مليارات الدولارات.النيابة السودانية عمر البشير
14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441 08:58 PM
منها قتل المتظاهرين وجرائم دارفور
بعد أن قضت محكمة جنايات الخرطوم بإيداعه في دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين، ومصادرة أمواله، أعلنت النيابة السودانية اليوم (السبت) أن الرئيس المخلوع عمر البشير ينتظر محاكمة في إطار قضايا أخرى، قد يواجه حال إدانته بها عقوبة الإعدام.
وأفادت النيابة في بيان، أورده "روسيا اليوم"، بأن "البشير" ينتظره عدد آخر من القضايا تحت المادة الـ130، تشمل القتل العمد، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم تقويض النظام الدستوري. وتصل العقوبة في كل منها في حالة الإدانة إلى عقوبة الإعدام.
وأشارت إلى أنها تباشر الآن التحقيق في الجرائم التي ارتكبها "البشير" ورموز نظامه السابق منذ عام 1989 حتى تاريخ سقوط نظامه في إبريل 2019، وهي جرائم قتل المتظاهرين، وانتهاكات حقوق الإنسان، والجرائم ضد الإنسانية في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، وجرائم الاغتصاب، وجرائم التعذيب، وجرائم الاختفاء القسري، وجرائم الفساد الأخرى التي تصل المبالغ الواردة فيها إلى مليارات الدولارات.
، النيابة السودانية: تنتظر "البشير" قضايا قد يواجه فيها الإعدام ،
المصدر : الخليج 365
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