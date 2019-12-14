، رازفان: حققنا فوزًا مستحقًّا.. والشعباني: الهلال الأفضل ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أكد رازفان لوتشيسكو، مدرب نادي الهلال، أن فريقه استحق تحقيق الفوز عن جدارة بعدما تغلب على الترجي التونسي 1-0 يوم السبت ضمن الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2019.
وقال لوتشيسكو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: النتيجة كانت مستحقة؛ نحن كنا الفريق الذي سيطر أكثر على الكرة، وصنعنا عددًا كبيرًا من الفرص، وقد نجحنا في استغلال المساحات لنسجل هدف الفوز المستحق بالنسبة لنا.
وأضاف: شعورنا رائع لكوننا أصبحنا ضمن أفضل أربعة أندية في العالم، ونحن نشعر بالفخر لذلك.
وتحدث المدرب حول مجريات المباراة، وقال: الترجي حاول الضغط في بداية المباراة، ولكن من خلال قدراتنا الفنية نجحنا في السيطرة على المجريات، وفرض أسلوب لعبنا، وصنعنا الفرص أمام المرمى. وحتى فرص الترجي جاءت بسبب أخطاء من فريقي؛ وبالتالي لم ينجحوا في التسبب بمشاكل لنا.
وفي الجهة المقابلة قال معين شعباني، مدرب الترجي التونسي: قدَّم فريقنا مباراة جيدة بشكل عام. كنا نعرف أن الهلال يمتلك فريقًا ممتازًا، وقادرًا على صنع الخطورة في الأمتار الأخيرة من الملعب. وقد حاولنا إيقافهم. سنحت لنا فرص للتسجيل، وكان يجب أن نستغل هذه الفرص. وقد قمنا بعد الهدف في مرمانا بعمل تغييرات هجومية، لكننا لم ننجح في التعديل.
وأضاف: المباراة كانت تكتيكية بشكل كبير؛ إذ إن النتيجة جاءت بفارق هدف واحد، ولم يكن هناك فرص كثيرة للفريقين.
وأردف بالقول: لاعبو الهلال يمتلكون قدرات فنية عالية، وحتى اللاعبون الاحتياط لديهم مميزون؛ فقد جاء هدف الفوز من لاعب بديل. ورغم أنني لا أفضل المقارنة إلا أن الهلال يتفوق علينا من ناحية القدرات الفردية للاعبين، في حين أننا نعتمد على الأداء الجماعي.كأس العالم للأندية الهلال كأس العالم للأندية 2019 مدرب الهلال رازافان
رازفان: حققنا فوزًا مستحقًّا.. والشعباني: الهلال الأفضلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-14
أكد رازفان لوتشيسكو، مدرب نادي الهلال، أن فريقه استحق تحقيق الفوز عن جدارة بعدما تغلب على الترجي التونسي 1-0 يوم السبت ضمن الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2019.
وقال لوتشيسكو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: النتيجة كانت مستحقة؛ نحن كنا الفريق الذي سيطر أكثر على الكرة، وصنعنا عددًا كبيرًا من الفرص، وقد نجحنا في استغلال المساحات لنسجل هدف الفوز المستحق بالنسبة لنا.
وأضاف: شعورنا رائع لكوننا أصبحنا ضمن أفضل أربعة أندية في العالم، ونحن نشعر بالفخر لذلك.
وتحدث المدرب حول مجريات المباراة، وقال: الترجي حاول الضغط في بداية المباراة، ولكن من خلال قدراتنا الفنية نجحنا في السيطرة على المجريات، وفرض أسلوب لعبنا، وصنعنا الفرص أمام المرمى. وحتى فرص الترجي جاءت بسبب أخطاء من فريقي؛ وبالتالي لم ينجحوا في التسبب بمشاكل لنا.
وفي الجهة المقابلة قال معين شعباني، مدرب الترجي التونسي: قدَّم فريقنا مباراة جيدة بشكل عام. كنا نعرف أن الهلال يمتلك فريقًا ممتازًا، وقادرًا على صنع الخطورة في الأمتار الأخيرة من الملعب. وقد حاولنا إيقافهم. سنحت لنا فرص للتسجيل، وكان يجب أن نستغل هذه الفرص. وقد قمنا بعد الهدف في مرمانا بعمل تغييرات هجومية، لكننا لم ننجح في التعديل.
وأضاف: المباراة كانت تكتيكية بشكل كبير؛ إذ إن النتيجة جاءت بفارق هدف واحد، ولم يكن هناك فرص كثيرة للفريقين.
وأردف بالقول: لاعبو الهلال يمتلكون قدرات فنية عالية، وحتى اللاعبون الاحتياط لديهم مميزون؛ فقد جاء هدف الفوز من لاعب بديل. ورغم أنني لا أفضل المقارنة إلا أن الهلال يتفوق علينا من ناحية القدرات الفردية للاعبين، في حين أننا نعتمد على الأداء الجماعي.
14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441
08:59 PM
أكد رازفان لوتشيسكو، مدرب نادي الهلال، أن فريقه استحق تحقيق الفوز عن جدارة بعدما تغلب على الترجي التونسي 1-0 يوم السبت ضمن الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2019.
وقال لوتشيسكو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: النتيجة كانت مستحقة؛ نحن كنا الفريق الذي سيطر أكثر على الكرة، وصنعنا عددًا كبيرًا من الفرص، وقد نجحنا في استغلال المساحات لنسجل هدف الفوز المستحق بالنسبة لنا.
وأضاف: شعورنا رائع لكوننا أصبحنا ضمن أفضل أربعة أندية في العالم، ونحن نشعر بالفخر لذلك.
وتحدث المدرب حول مجريات المباراة، وقال: الترجي حاول الضغط في بداية المباراة، ولكن من خلال قدراتنا الفنية نجحنا في السيطرة على المجريات، وفرض أسلوب لعبنا، وصنعنا الفرص أمام المرمى. وحتى فرص الترجي جاءت بسبب أخطاء من فريقي؛ وبالتالي لم ينجحوا في التسبب بمشاكل لنا.
وفي الجهة المقابلة قال معين شعباني، مدرب الترجي التونسي: قدَّم فريقنا مباراة جيدة بشكل عام. كنا نعرف أن الهلال يمتلك فريقًا ممتازًا، وقادرًا على صنع الخطورة في الأمتار الأخيرة من الملعب. وقد حاولنا إيقافهم. سنحت لنا فرص للتسجيل، وكان يجب أن نستغل هذه الفرص. وقد قمنا بعد الهدف في مرمانا بعمل تغييرات هجومية، لكننا لم ننجح في التعديل.
وأضاف: المباراة كانت تكتيكية بشكل كبير؛ إذ إن النتيجة جاءت بفارق هدف واحد، ولم يكن هناك فرص كثيرة للفريقين.
وأردف بالقول: لاعبو الهلال يمتلكون قدرات فنية عالية، وحتى اللاعبون الاحتياط لديهم مميزون؛ فقد جاء هدف الفوز من لاعب بديل. ورغم أنني لا أفضل المقارنة إلا أن الهلال يتفوق علينا من ناحية القدرات الفردية للاعبين، في حين أننا نعتمد على الأداء الجماعي.
، رازفان: حققنا فوزًا مستحقًّا.. والشعباني: الهلال الأفضل ،
المصدر : الخليج 365
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