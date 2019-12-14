، فتح تحقيق في تفاصيل حادثة انتحار "نزيلة النفسية" بجازان ،

محمد بن مسعود - الدمام - الجهات المختصة باشرت الحادث في حينه

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان عن أنه تم تشكيل لجنة من قِبل "صحة جازان" للتحقيق في تفاصيل حادثة الانتحار في أحد أقسام مستشفى الصحة النفسية أمس، واتخاذ الإجراءات النظامية، ومحاسبة مَن يثبت في حقهم أي تقصير وفقًا للأنظمة.

وتفصيلاً، قالت المديرية: "إشارة إلى ما تناولته بعض الصحف الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عن انتحار مريضة بمستشفى الصحة النفسية بجازان، نتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي المتوفاة -رحمها الله-، ونوضح أنه في مساء يوم الخميس تم إبلاغ المدير المناوب بوجود محاولة انتحار، وتم على الفور التفاعل سعيًا لإنعاش الحالة، ونقلها إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر، إلا أن الحالة لم تستجب، وتم إعلان الوفاة".

وتابعت المديرية: "وقد باشرت الجهات المختصة الحادث في حينه، وتم تشكيل لجنة من قِبل صحة جازان للتحقيق في تفاصيل الحادث، واتخاذ الإجراءات النظامية، ومحاسبة مَن يثبت في حقهم أي تقصير وفقًا للأنظمة".

وكانت تساؤلات قد ثارت بعد حادثة الانتحار عن كيفية إقدام النزيلة المريضة نفسيًّا على الانتحار في القسم دون تدخُّل سريع ينقذها.مستشفى الصحة النفسية جازان انتحار صحة جازان انتحار مواطنة شنقاً في مستشفى الصحة النفسية بجازان