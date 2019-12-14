حساب المواطن 1441 .. ما هي الإجراءات المتبعة في حالة عدم نزول الدعم في حسابات المستفيدين

حساب المواطن 1441 ، كثرت عمليات البحث من قبل العديد من المواطنين من أجل معرفة الإجراءات المُتبعة في حالة عدم نزول الدعم في حسابات المستفيدين، حيث أنه تم إيداع الدفعة الخامسة والعشرين لدعم شهر ديسمبر 2019 يوم الثلاثاء الماضي، وأوضح المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن أنه تم إيداع 2.6 مليار ريال في حسابات كافة المستفيدين بالدعم، وأشار إلى أن إجمالي ما تم دفعه إلى الآن 60.8 مليار ريال سعودي، منها 416 مليون ريال تعويضات عن الدفعات السابقة.

حساب المواطن 1441

جاءت العديد من التساؤلات من مستفيدي الدعم حول عدم نزول مبلغ الدعم في الحساب البنكي، رغم ظهور رسالة تفيد أن المبالغ مدفوع، وحالة الرد بضرورة عمل بعض الخطوات لمعرفة الأسباب:

ـ مراجعة البنك والتأكد من الإيداع.

ـ توفير كشف حساب من البنك.

ـ تقديم إعتراض مالي بعد خمسة أيام من تاريخ صرف الدفعة، وذلك عن طريق زيارة البوابة الإلكترونية لحساب المواطن والضغط على أيقونة الدفعات المالية، ثم الضغط على دفعة لم تستلم، وإرفاق كشف الحساب البنكي.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

ـ الدخول إلى بوابة حساب المواطن.

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ـ النقر على أيقونة تسجيل جديد.

ـ كتابة بيانات المواطن بشكل كامل وصحيح.

ـ التأكد من رمز التحقيق الأمني الخاص بالمواطن.

ـ تغيير كلمة السر التي تم إرساله على رقم الهاتف، وذلك عن طريق الضغط على خيار تغيير كلمة المرور، ثم التسجيل وكتابة كلمة المرور الجديدة.

ـ بعد الإنتهاء من عملية التسجيل سوف يظهر مربع يتم الضغط عليه وحفظه، وبذلك تكون عملية التسجيل تمت بطريقة صحيحة.