شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة القبض على زعيم العرب صدام حسين .. قناة الجزيرة تنشر وتكشف “لأول مرة“ أين وجدته القوات الأمريكية؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرى تفرض نفسها على التاريخ لا لأنها جاءت بعد قرابة عشرة أشهر من غزو أقوى دولة في العالم للعراق، بل أيضا لاعتقال رئيسه الراحل صدام حسين يوم 13 من ديسمبر/كانون الأول 2003 على يد قوات المارينز التابعة للجيش الأميركي.

حقيقة الاعتقال

تتداول وسائل الإعلام قصة اعتقال صدام مختبئا داخل حفرة بإحدى المزارع وهي لدى الكثيرين تتناقض وما يصفونه بالشجاعة التي استقبل بها إعدامه.

قد يهمك ايضاً:

انقلاب عسكري مفاجئ على عبدالملك الحوثي في صنعاء .. والمليشيات تستنفر وإعلان عاجل من الشرعية

ورد الآن .. الحوثي يعلن موعد انهاء الحرب في اليمن ويكشف عن كواليس مفاوضاتهم مع السعودية ويشيد بأهم منجز لـ “اتفاق الرياض“

مهاتير محمد يعلن من قطر عن موعد استقالته من رئاسة وزراء ماليزيا.. وهذا الرجل هو خليفته المنتظر..!

عاجل : أمريكا تزف بشرى سارة للحوثيين وإيران تتخلى عنهم وترامب يبعث رسائل لـ الحوثي والسعودية في مازق

أول رد رسمي ”غاضب” من الإمارات بعد استبعاد السعودية لـ”ابوظبي” رسميا من محادثاتها مع قطر.. ماذا يحدث؟!

بعد 22 عاماً من دخوله السجن.. أين أصبح طيب أردوغان اليوم؟ (سيرة ذاتية مفصلة)



شاهد لحظة القبض على زعيم العرب صدام حسين .. قناة الجزيرة تنشر وتكشف “لأول مرة“ أين وجدته القوات الأمريكية؟

فلكي شهير يفجر مفاجأة مزلزلة : مصير مروع لنائب الرئيس اليمني وتدخل عسكري جديد يوحد اليمنيين بحلول 2020..وطائرات تقصف ناطحات دبي

مواطن يمني يقتل خمس نساء من قريباته لسبب لا يخطر على بال.. والنهاية صادمة للغاية!

سم قاتل.. تناول الأطعمة في هذه الحالة خطير للغاية قد يدمر حياتك

لن تصدق ماذا وجد فيها.. اختراق كاميرا غرفة نوم فتاة بواسطة «هاكر»



Advertisements

كارثة : إصابة 7 مضيفات بالخطوط السعودية في حادث تصادم بالرياض (فيديو لأصحاب القلوب القوية)

أطعمة تقضي على “الشيب“ للأبد .. تعرف عليها

ظهور نادر لمهدد عرش تميم .. شقيق أمير قطر الشيخ القوي ”القعقاع بن حمد” (فيديو مؤثر)

وداعًأ لتضخم الأرداف ومرحبًأ بالخصر النحيل والقوام الممشوق .. مشروب بسيط يعطيك رشاقة ساحرة ويقضي على انتفاخ المناطق الحساسة

ورد الآن.. مجزرة مروعة للجيش السعودي على الحد الجنوبي .. وإعلان عسكري رسمي قبل قليل



شاهد ضاحي خلفان يشتم السعودية ثم يحذف التغريدة .. وتعليق ناري من مذيع الجزيرة جمال ريان



مشروب بسيط يتناوله كل الناس.. إذا تناولته ومعدتك فارغة فقد يدمر صحتك

وأكد ذلك للجزيرة نت الشيخ فلاح حسن الندا نجل رئيس عشيرة البو ناصر ونسب الرئيس الراحل أن “اعتقال صدام تم في بيت بني قديما تحت الأرض كسرداب له باب مخفي، ويوجد مثيل له بعدة مناطق عراقية كطراز وبناء معمول به بحقب مضت، والبيت بمزرعة ببلدة الدور التابعة لمحافظة صلاح الدين شمال بغداد”.

وأشار إلى أن “القوات الأميركية التي نفذت العملية لم تقل حفرة بل أعلنت أنه تحت الأرض، إلا أن البعض استغل إعلان الأميركيين وجود صدام تحت الأرض ليصطنعوا خبر وجوده بحفرة للتصغير من شأنه لا أكثر”.

وواصل الندا حديثه مشيرا إلى وجود شخص من أقارب صدام أدلى بمعلومات للأميركيين أدت لمعرفة مكانه واعتقاله، وأن الأنباء متضاربة بحسب التصريحات الأميركية عن تسمية الشخصية، فقد ذكرت مرة اسم نامق الدوري وأخرى محمد إبراهيم، ولم يثبت قطعا من يقف خلف عملية الاعتقال تحديدا.

مصير متوقع

وتعليقا على ذلك، يقول المحلل السياسي حسن العلوي “اختباء صدام وإن كان داخل حفرة أمر بديهي فإنه لم يكن يختبئ من الشعب بل من قوة عالمية اجتاحت البلاد، وهو غير قادر على مواجهتها إطلاقا”.

ويواصل “ربما كان صدام ينتظر وقتا مناسبا للخروج وقيادة أتباعه من جديد، إلا أن الأمر مستحيل أمام القوة الأميركية. فما حصل نتيجة حتمية”.

ويتبنى الكاتب والمحلل علي البيدر الرأى ذاته، إذ يقول “ما حصل للرئيس الراحل متوقع نتيجة فقدانه العقلانية باتخاذ القرارات والحلول السلمية بعيدا عن الحرب، فلا غرابة بخسارته أو اعتقاله بهذه الطريقة وهي تراكمات لأخطاء سنوات حكمه وإن تخللتها إيجابيات بجوانب أخرى”.

نقل الجثمان

وفيما يتعلق ببقاء جثمان صدام ومكان قبره، يعلق الخبير القانوني عبد السلام الناصري أن أقارب صدام كانوا متأكدين من عدم ترك بعض الجهات المتنفذة في السلطة القبر دون نبش، وهو ما دفع المقربين من فخذ البيجات بيت عبد الغفور الذي ينسب له صدام من عشيرة البوناصر بنقل الجثمان لمكان سري.

وقد أكد الندا قول عبد السلام موضحا “الغاية من نقل الجثمان كانت لتجنب الفتنة وعدم قدوم أي جهة لاستخراجه، وقد أثبتت الأيام لاحقا صواب القرار بعد نبش القبر من قبل جهة مسلحة تفاجأت بعدم وجود الجثة”.

وعن أسباب النبش، تحدث الندا وقال إن ذلك لم يكن إلا بدوافع الحقد التي تدفع مجهولين لنبش القبور وتفجيرها، وهو ما تشهده مقابر قرية العوجة مسقط رأس صدام منذ سنوات وحتى اليوم، مؤكدا أن جهات كررت مرارا نبش وتفجير قبور ولم تقتصر على قصي وعدي نجلي الرئيس الراحل بل شملت أغلب القبور.