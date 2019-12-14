شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد رسمي ”غاضب” من الإمارات بعد استبعاد السعودية لـ”ابوظبي” رسميا من محادثاتها مع قطر.. ماذا يحدث؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دفعت المحادثات الثنائية بين الدوحة والرياض، لتسوية ملفات الأزمة الخليجية، دونا عن مشاركة أبو ظبي وكذا المنامة فيها، بوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، لاتهام الدوحة "بالسعي إلى "شق الصف" بين السعودية وغيرها من الدول المقاطعة لقطر.

وكتب قرقاش في تغريدة على "تويتر" "التسريبات القطرية الأخيرة بشأن حل أزمة الدوحة مع السعودية الشقيقة دون الدول الثلاث تكرار لسعي الدوحة إلى شق الصف والتهرب من الالتزامات".

وبحسب قرقاش فإن "الرياض تقود جبهة عريضة من أشقائها في هذا الملف والملفات الإقليمية الأخرى، والتزامها بالمطالب والحلفاء أساسي وصلب".

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أول رد رسمي ”غاضب” من الإمارات بعد استبعاد السعودية لـ”ابوظبي” رسميا من محادثاتها مع قطر.. ماذا يحدث؟!

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وفي السياق قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ"، السبت، إن قطر "لا تجري حاليا محادثات مع الإمارات العربية المتحدة بشأن إصلاح الخلاف الدبلوماسي والاقتصادي الإقليمي الذي دام 30 شهرا" .

وقال آل ثاني في العاصمة الدوحة، إن قطر "أجرت مناقشات مع المملكة العربية السعودية ، ومكّن هذا الطريق المسدود المبكّر بينهما، الجيران من تطوير خط تواصل" .

وأضاف "حديثنا الآن مع المملكة العربية السعودية، ونعتقد أننا سننظر في بقية القضايا في مرحلة لاحقة". وقال :"قطر لا تتوقع موعداً محددا بعد لاتفاق المصالحة مع السعوديين".

وكان آل ثاني أكد اليوم السبت، أن تقدما طفيفا تحقق في سبيل المصالحة الخليجية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل حديث عن مصالحة خليجية مرتقبة، بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى.

وفي الخامس من حزيران/يونيو 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر..