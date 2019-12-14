فلكي شهير يفجر مفاجأة مزلزلة : مصير مروع لنائب الرئيس اليمني وتدخل عسكري جديد يوحد اليمنيين بحلول 2020..وطائرات تقصف ناطحات دبي

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عدن - ياسمين التهامي - كذب المنجمون ولو صدقوا .. هكذا يقال كلما تحدثنا عن توقعات المستقبل القائمة على قراءة الطوالع الفلكية أو الكتب القديمة أو حتى على مجرد التوقعات التي لا تستند إلى أي طريقة متعارف عليها , غير أن التوقعات تجد متابعة كبيرة قد تكون للتسلية فالبعض منها يحدث بالفعل والبعض الآخر يظل مجرد توقع.

وهنا نشير الى توقعات أحد المتنبئين اليمنيين الذي يرفض الظهور في وسائل الإعلام أو حتى الإشارة اليه أو النقل عنه ويكتفي بكشف توقعاته للمقربين منه حيث يقول أنه ورث علم التوقعات من جده الذي صدقت معظم توقعاته خلال العقود الماضية منها الوحدة اليمنية وحرب صيف 1994م وكذلك احداث 2011م و2017م وقد تمكنا من الحصول على بعض توقعاته لعام 2020م

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