45 يوما تحرم مواطنين من امتلاك مسكن.. ما بين مهلة الوزارة والطلب قيد الدراسة.. المتضررون يكشفون ما حدث

45 يوما فقط تفصل مواطنين عن فقدان فرصتهم في الحصول على مسكن بشروط ميسرة ، بسبب تسبب تأخر إجراءات البنوك في الموافقة على تمويل الحصول على منتج من منتجات وزارة الإسكان لمدد تصل إلى ثلاثة أشهر بحسب متضررين، مقابل تحديد الوزارة هذه المهلة لإنهاء إجراءات الحصول على التمويل بعد حجز المنتج السكني، في سحب المنتج المحجوز من قبل مواطنين.

ووفقا لما نشره موقع ” مكة ” فقد أكد متضررون، بينهم موظفون حكوميون ومستحقون لقرض من صندوق التنمية العقاري، أنهم وبعد حجز منتج من منتجات وزارة الإسكان وكان هذا المنتج عبارة عن وحدة سكنية «منزل» توجهوا لأحد البنوك التي حددتها الوزارة كشريك لها في التمويل، وتقدموا بطلب الحصول على التمويل إلا أنه وبعد مرور شهر من التقدم بالطلب فوجئوا باتصال من الإسكان ينذرهم بسحب الوحدة السكنية خلال أيام ما لم يتم إنهاء إجراءات موافقة البنك على التمويل. وقالوا إنهم بعد مراجعة البنك أبلغوهم بأن طلبهم قيد الدراسة، مشيرين إلى أن البنك لم يطلب منهم هذا التحديث رغم ترددهم بشكل أسبوعي للمراجعة ورغم علمه بمهلة الـ45 يوما.

من جانبه قال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ ، إن البنوك متجاوبة إلى حد كبير جدا مع تنامي الإقبال الملحوظ على امتلاك المواطنين للمنازل، ولكن في الوقت نفسه البنوك لدى منحها لأي نوع من أنواع التمويل سواء التمويل العقاري أم غيره، فهي ملتزمة بضوابط التمويل المسؤول وغيرها من الضوابط والإجراءات التي تتطلب دراسة الجدارة الائتمانية.

وتابع”كما أود التأكيد بأن البنوك لن تتأخر في إنجاز طلبات التمويل العقاري التى تتقدم إليها في حال اكتمال جميع المتطلبات واكتمال الشروط، وفي حال ثبوت حالات من التأخير في البت في القرار الائتماني سواء بالموافقة وبالذات في حال اكتمال الشروط أو بعدم الموافقة، فمن حق العميل الاستفسار عن أسباب التأخير”.