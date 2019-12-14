القيادة تهنِّئ بوريس جونسون بالفوز في الانتخابات العامة بالمملكة المتحدة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى بوريس جونسون رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، بمناسبة فوز حزبه في الانتخابات العامة.

وأعرب الملك المُفدَّى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لدولته، ولشعب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى بوريس جونسون، أعرب فيها عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لدولته، ولشعب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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وفاز حزب المحافظين بالأغلبية في الانتخابات، محققًا 326 مقعدًا ليشكل بذلك الحكومة البريطانية منفردًا.

وقال زعيم حزب المحافظين الفائز بوريس جونسون: إنّ فوز المحافظين سيمنحه تفويضًا «لإنهاء البريكست» وإخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل (يناير 2020).

من جانبه، أكَّد زعيم حزب العمال الخاسر في الانتخابات، جيريمي كوربن، أنَّه لن يقود حزبه في أي انتخابات عامة مستقبلًا.