اخبار السعوديه

إغلاق 70 محلًّا مخالفًا وإيقاف 23 عاملًا في القطيف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نفذت بلدية محافظة القطيف، جولات تفتيشية ورقابية شملت عددًا من المحلات التي تزاول بيع وشراء مخلفات الحديد الرجيع والخردة ومحلات بيع الزيوت والسيراميك، الواقعة في البدراني غرب المحافظة.

 وأسفرت الجولات عن إغلاق 70 محلًّا مخالفًا لاشتراطات البلدية، بالإضافة إلى إيقاف 23 عاملًا مخالفًا.

يأتي ذلك استمرارًا للحملات المتواصلة التي تنفذها البلدية، بالتعاون مع الجهات المختصة للوقوف على المواقع المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها للقضاء على هذه الظاهرة السلبية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني؛ أن البلدية تسعى في المقام الأول إلى الحفاظ على الصحة العامة، بتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعيًا إلى تعاون المواطنين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز (940) أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية الخاصة بالبلدية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق 70 محلًّا مخالفًا وإيقاف 23 عاملًا في القطيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا