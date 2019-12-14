إغلاق 70 محلًّا مخالفًا وإيقاف 23 عاملًا في القطيف

نفذت بلدية محافظة القطيف، جولات تفتيشية ورقابية شملت عددًا من المحلات التي تزاول بيع وشراء مخلفات الحديد الرجيع والخردة ومحلات بيع الزيوت والسيراميك، الواقعة في البدراني غرب المحافظة.

وأسفرت الجولات عن إغلاق 70 محلًّا مخالفًا لاشتراطات البلدية، بالإضافة إلى إيقاف 23 عاملًا مخالفًا.

يأتي ذلك استمرارًا للحملات المتواصلة التي تنفذها البلدية، بالتعاون مع الجهات المختصة للوقوف على المواقع المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها للقضاء على هذه الظاهرة السلبية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني؛ أن البلدية تسعى في المقام الأول إلى الحفاظ على الصحة العامة، بتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعيًا إلى تعاون المواطنين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز (940) أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية الخاصة بالبلدية.