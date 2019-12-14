رئيس وزراء باكستان يصل المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي

وصل رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، عمران خان، إلى المدينة المنورة، اليوم السبت، لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه والتشرّف بالسلام على الرسول.

وكان في استقبال عمران خان بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، كل من: وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور بن سعود الحميّد، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وكان رئيس الوزراء الباكستاني، قد غادر إسلام آباد في وقت سابق اليوم السبت، في زيارة رسمية للمملكة تستغرق يومًا. وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

وذكر مكتب رئيس الوزراء في إسلام آباد، في بيان له، أن رئيس الوزراء سيلتقي خلال تواجده في الرياض مع القيادات السعودية لبحث الروابط الودية القائمة بين المملكة وباكستان، إضافة إلى مناقشة القضايا الدولية والإقليمية.

وتابع البيان أنَّ رئيس الوزراء سيزور أيضًا المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة لأداء الصلاة فيه وتشرف بالسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.