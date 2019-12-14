«أبحاث الملك فيصل» يوضح مجموعة حقائق حول الحمية الصحية

أوضح مركز الأبحاث بمستشفى الملك فيصل، اليوم السبت، مجموعة من الحقائق والإحصاءات حول الحمية الصحية، مؤكدًا أن التقليل من تناول الملح يساعد على الوقاية من ارتفاع ضغط الدم.
وعبر «إنفوجراف» على حسابه الرسمي، قال مركز الأبحاث: «يتعين أن تقل نسبة الدهون المشبعة عن 10% من إجمالي مدخول الطاقة، وعن 1% للدهون المتحولة».
وأضاف المركز: «يجب الحد من تناول السكريات الحرة إلى أقل من 10% من إجمالي مدخول الطاقة»، لافتًا إلى أن بقاء تناول الملح عند أقل من 5 جرامات في اليوم الواحد، يساعد على الوقاية من ارتفاع ضغط الدم.
وأشار المركز إلى نحو ملياري شخص في العالم يفتقدون الفيتامينات والمعادن الضرورية، مؤكدًا أنه على النساء تناول ما يقرب من 2000 سعر حراري يوميًّا في الأوضاع الطبيعية، لافتًا إلى أنه على الرجال تناول ما يقرب من 2500 سعر حراري يوميًّا في الأوضاع الطبيعية.
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