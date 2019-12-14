العدل: العقد الإلكتروني للزواج يسّر التعاملات ووفّر جهد ووقت المستفيد

أوضحت وزارة العدل أن مشروع "العقد الإلكتروني للزواج"، هدفه إحداث تحوّل كبير في تسجيل وقائع الزواج بالمملكة، وسيوفّر على المستفيدين الوقت والجهد، ويسهّل تعاملاتهم.

وكشفت الوزارة أن العقد الإلكتروني يهدف إلى ضمان حقوق جميع الأطراف، والاستغناء عن استخدام الورق، وإلغاء حاجة الذهاب إلى المحكمة، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى العقد في أي وقت ومن أي مكان.

ويبدأ توثيق العقد إلكترونيًّا بدخول الزوج أو الزوجة، على بوابة الوزارة، ثم الانتقال إلى صفحة عقد الزواج الإلكتروني « https://ezawaj.sa/ »

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وتسجيل البيانات، بعد اختيار المأذون القريب وتحديد الموعد المناسب لهم، لتصل رسالة للطرف الآخر، ليقوم بإدخال الشروط -إن وجدت- ثم تصل رسالة للمأذون فيها اسم مقدم الطلب وجواله وتاريخ الموعد.

ويصل المأذون إلى موقع مقدم الطلب، ثم التوقيع من قِبل الزوج والزوجة، إضافة إلى وليها، وذلك بإثبات البصمة، ويوقع الشاهدان على الجهاز اللوحي.

وأطلقت وزارة العدل الخدمة في منطقة الرياض كمرحلة أولى، إضافة إلى العمل الورقي القائم حاليًا؛ حيث وجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق خدمة العقد الإلكتروني للزواج، بهدف توثيق البيانات إلكترونيًّا بشكل كامل، وأتمتة إجراءات عقد الزواج من المنزل، وتقديمها إلى المستفيدين بجودة وأمان.