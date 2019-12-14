«إغاثي الملك سلمان» يوزع مساعدات على آلاف المحتاجين باليمن والسودان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، جهوده للتخفيف عن الأسر المتضررة من الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وتقديم المساعدات الطبية، في عدد من المناطق في السودان واليمن.

ووزَّع المركز، بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية، أمس، 5 آلاف و800 كرتونة من التمور في ولايات كردفان والبحر الأحمر وشمال دارفور في جمهورية السودان.

وجرى توزيع 2650 كرتونة من التمر في مدينة بور سودان، وعدد من المحليات في ولاية البحر الأحمر، استفاد منها 13 ألفًا و250 فردًا، وتم توزيع 2300 كرتونة من التمر في دار السلام والكومة، وقريتي (أم قديبوا، وقوز بينا) بولاية دارفور، استفاد منها 11 ألفًا و500 فرد، كما تم توزيع 850 كرتونة من التمر في محلية الفولة في ولاية غرب كردفان، استفاد منها 4 آلاف و250 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لتوزيع 100 ألف كرتونة من التمور للأشقاء السودانيين.

كما وزع المركز، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، 783 بطانية، و201 بساط، على النازحين من محافظة عمران لمحافظة الجوف، استفاد منها 4 آلاف و698 فردًا.

وأيضًا، واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات، خلال شهر الأسبوع الماضي في قسم الطوارئ، 1448 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 741 شخصًا، وعيادة التغذية العلاجية 116 شخصًا، وعيادة التحصين 35 شخصًا، وعيادة الجراحة والتضميد 233 فردًا، وعيادة الولادة 14 حالة، وقسم الإحالة الطبية 4 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 792 شخصًا، وقسم النساء و الولادة 396 امرأة، والفريق المتنقل 303 مرضى.

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كما أُجري الفحص المخبري لـ2548 مريضًا، وصُرفت الأدوية لـ1769مريضًا، واستقبل قسم التنويم 5 مستفيدين، وعيادة نقل الدم 5 حالات، وعيادة تخطيط القلب 11 مريضًا، وراجع قسم الرعاية الصحية 787 شخصًا.

وقدَّمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة التابعة للمركز، خدماتها العلاجية في مخيم الخانق بحريب نهم في محافظة صنعاء بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 5 إلى 11 ديسمبر 2019م في قسم الطوارئ 679 فردًا، وعيادة الباطنية 310 أشخاص، والفريق المتنقل 139 مريضًا، وعيادة تضميد الجروح 26 شخصًا، كما صرفت الأدوية لـ1260 مريضًا، وراجع عيادة النساء والتوليد 103 مراجِعات، وأجري الفحص المخبري لـ434 شخصًا، وراجع قسم الرعاية الصحية 287 مراجعًا، وقسم التحصين 34 مستفيدًا، وقسم التغذية 154 مريضًا.

وواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، خلال الأسبوع الماضي، تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة.

وجرى خلال الفترة من 6 إلى 12 ديسمبر 2019م، ضخ 287 ألف لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 315 ألف لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ورفع المخلفات والنفايات ورميها في مكب النفايات، وتنفيذ حملة رفع ونقل المخلفات من مديرية الخوخة بالكامل، وتنفيذ حملة الرش لمكافحة نواقل الأمراض من المديرية ومخيمات النازحين، استفاد منها 34 ألفًا و614 فردًا.

كما وزع المركز 300 سلة غذائية تزن 22 طنًّا و200 كيلوجرام، على النازحين من محافظة صعدة إلى مديريتي سيئون والعبر في محافظة حضرموت، استفاد منها 1800 نازح.

ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة في المركز لأبناء الشعب اليمني؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.