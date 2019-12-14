خصم 50% على رسوم خدمات «جسر الملك فهد» لأبناء الشهداء بالسعودية والبحرين

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، اعتماد خصم 50% لأبناء الشهداء بالمملكة العربية السعودية والبحرين، من رسوم بوابات الرسوم، مع أحقية إنهاء إجراءات السفر باستخدام المسارات المخصصة للطلاب. وقالت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»،: امتدادًا لتوجيهات قيادتي المملكتين الشقيقتين، واستشعارًا لدورنا بتفعيل مبادرات المسؤولية الاجتماعية.. مجلس إدارة المؤسسة يقرّر لأبناء الشهداء بالمملكتين ممن هم دون سن الـ18 عامًا اعتماد خصم بقيمة 50% من رسوم بوابات الرسوم، وأحقية إنهاء إجراءات السفر باستخدام المسارات المخصصة للطلاب.

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