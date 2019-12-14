وزير الخزانة الأمريكية: قواتنا موجودة في السعودية على أساس دفاعي

قال وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين ، إن وجود قوات تابعة لبلاده في السعودية يأتي على أساس دفاعي، مشيرا في الوقت ذاته بأن الهجوم الإيراني على منشآت نفطية بالمملكة كان هجوما على الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك حسبما نقلت قناة العربية، بعد يوم واحد من فرض الوزارة الأمريكية عقوبات على ثلاثة لبنانيين متهمين بغسيل الأموال لصالح حزب الله اللبناني المدعوم من إيران.
واليوم السبت، أشار المبعوث الخاص الأمريكي لإيران، بريان هوك إلى أن إيران مازالت تمثل تهديدا للسلام والأمن الدوليين. ومن المعروف على نطاق واسع أن إيران وراء الهجوم على منشآت نفط سعودية في أيلول/سبتمبر الماضي، وستقدم الحكومة السعودية في مرحلة ما، دليلا على تواطؤ إيران لمجلس الأمن الدولي.
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