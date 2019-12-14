حساب المواطن: تغيير الآيبان البنكي لا يؤثر في صرف الدعم

أوضح برنامج حساب المواطن أن تغيير الآيبان البنكي لا يؤثر في صرف الدعم.

جاء ذلك ردًّا من البرنامج عبر حسابه الرسمي «خدمة المستفيدين» على سؤال مواطن قال فيه: «هل تغيير الآيبان البنكي للمستفيد يؤخر صرف الدعم من قبل حساب المواطن؟!».

فقال «حساب المواطن» «إن تغيير الآيبان البنكي لا يؤثر في صرف الدعم، وسيتم صرفه -إذا كان المواطن مستحقًّا- على الآيبان البنكي القديم إلى أن يتم التحقق من الآيبان الجديد.

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وكان برنامج «حساب المواطن» أعلن تفاصيل الدفعة الـ25 (ديسمبر 2019م) التي تَمَّ صرفها يوم 10 ديسمبر الجاري.

وقال المتحدث الرسمي للبرنامج «سلطان القحطاني»، إنَّه تَمَّ إيداع 2.6 مليار ريال مخصَّص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وأشار «القحطاني» إلى أنَّ إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته، أصبح 60.8 مليار ريال، منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.