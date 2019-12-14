رئيس وزراء باكستان يصل الرياض

وصل رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، اليوم السبت، العاصمة الرياض.

وكان في استقبال رئيس وزراء جمهورية باكستان، لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، وسفير باكستان لدى المملكة راجا علي إعجاز، ومندوب عن المراسم الملكية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، محمد فيصل - حسبما ذكرت شبكة «جيو نيوز» الباكستانية، إن الزيارة تأتي في إطار التعاون الثنائي وعمليات التبادل المنتظمة بين قيادة الدولتين.

وتُعد هذه الزيارة هي الرابعة لرئيس الوزراء إلى المملكة العربية السعودية خلال العام الجاري؛ حيث قام بزيارات سابقة خلال شهور مايو وسبتمبر وأكتوبر الماضية، كما زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، باكستان خلال شهر فبراير الماضي.

