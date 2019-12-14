

القاهرة 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واس

تستضيف مصر غدًا بالعاصمة الإدارية الجديدة أعمال اللجنة الوزارية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة الأفريقية.

وستناقش اللجنة على مدى خمسة أيام قضايا الدفاع والسلامة والأمن بالقارة الأفريقية.

وترأس الدولة المضيفة الاجتماعات التي ستعقد على ثلاث مستويات تتشكل من الخبراء ورؤساء الأركان ووزراء الدفاع، للخروج بتوصيات وعرضها خلال القمة الأفريقية التالية لاعتمادها من دول الاتحاد الأفريقي لتدخل حيز التنفيذ.

وتأتي استضافة مصر لتلك الاجتماعات في إطار الدعم المصري لجهود الأمن والاستقرار بالدول الأفريقية خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي للعام الجاري.

// انتهى //

18:50ت م

0095





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصر تستضيف اجتماعات اللجنة المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.