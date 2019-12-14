السعودية اليوم / جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل طفلين من القدس



القدس المحتلة 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واس

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، طفلين فلسطينيين من قرية الجديرة، شمال غرب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأخوين بلال، وعبدو محمد قاسم، من قرية الجديرة أثناء تواجدهما قرب جدار الفصل العنصري، المقام على أراضي القرية.

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18:27ت م

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