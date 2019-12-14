السعودية اليوم / بلدية محافظة الدلم تدشن مشروع النظافة الجديد



الدلم 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واس

دشنت بلدية محافظة الدلم العقد الجديد لمشروع النظافة الذي يمتد خمسة أعوام .

وأوضح رئيس البلدية المهندس سليمان بن عبدالله العايد, أن المشروع تم من خلال التعاقد مع إحدى الشركات الوطنية وسيخدم محافظة الدلم والمراكز التابعة لها, حيث سيوفر 210 عمال، إضافة إلى 30 معدة وآلية وعدد من السيارات للمراقبين لمتابعة أعمال النظافة بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

وبين أن قيمة عقد مشرع النظافة الجديد بلغت (40.500.000)ريال, مؤكدا أن البلدية عازمة في تقديم المزيد من الجهود وأن اعتماد هذا المشروع المتكامل سيسهم في الارتقاء بأعمال النظافة العامة بالمحافظة .

وقدم رئيس البلدية شكره للقيادة الرشيدة، ولمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، وسمو أمين منطقة الرياض، ومساعد أمين منطقة الرياض لدعمهم ومتابعتهم المستمرة للإسهام في تطوير مشاريع العمل البلدي و الارتقاء بالخدمات التنموية للمواطن وتلبية احتياجاته في المجالات كافة.

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17:30ت م

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