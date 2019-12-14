شكرا لقرائتكم خبر عن جسر الملك فهد : 50% خصم لأبناء الشهداء ومسار خاص بهم والان نبدء بالتفاصيل

منح مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد, أبناء الشهداء بالمملكة العربية السعودية و مملكة البحرين ممن هم دون سن الـ18 عاما خصماً بقيمة 50% من رسوم العبور وأحقية إنهاء إجراءات السفر باستخدام المسارات المخصصة لفئات الطلاب وذوي الإعاقة.

وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة المهندس عماد المحيسن, أن هذا القرار يأتي امتدادًا لتوجيهات قيادتي البلدين وإيمانًا بالدور الذي قام به شهداء الواجب تجاه أوطانهم، وضمن مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية المقدمة من المؤسسة إلى بعض فئات المجتمع، حيث تقدم المؤسسة خدمات خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة والطلاب أضيف إليها مؤخرًا أبناء الشهداء تقديرا لجهود آبائهم من أبناء المملكتين الشقيقتين و الذين قدموا أرواحهم وفاءً لأوطانهم .

وأهاب المهندس المحيسن, أنه إصدار البطاقة الخاصة بذلك يتطلب التقدم بالأوراق الثبوتية لمركز خدمة العملاء بمبنى المؤسسة بالجانب السعودي خلال الدوام الصباحي من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 3 عصرا .