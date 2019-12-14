السفارة لدى الهند للمواطنين: احذروا المظاهرات

2019-12-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت سفارة المملكة لدى الهند المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين من المظاهرات التي تشهدها بعض الولايات الهندية.

ودعت السفارة، في تحذير وجهته عبر حسابها بموقع تويتر، المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر بشأن حدوث مظاهرات في عدد من الولايات الهندية الشمالية الشرقية، مع ضرورة تجنب أماكن المظاهرات.

Advertisements

وشددت السفارة لدى الهند على ضرورة التواصل معها على الهواتف التالية: قسم شؤون السعوديين (919899221188+)، هاتف السفارة (911124102000+).

وأعلنت السلطات المحلية في الهند في وقت سابق أنها حجبت خدمة الإنترنت في جواهاتي كبرى مدن شمال شرق الهند، التي تهزّها تظاهرات كبيرة احتجاجًا على قانون مثير للجدل حول الجنسية، قتل خلالها محتجان برصاص الشرطة.

وهاجم متظاهرون محال تجارية وأحرقوا سيارات، وشهدت شوارع جواهاتي الهندية مظاهرات، إلا أن السلطات تتوقع تنفيذ تجمعات جديدة في وقت لاحق من النهار.