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السفارة في الهند تحذر السعوديين من المظاهرات

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

دعت سفارة المملكة العربية لدى جمهورية الهند، المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين في الهند، إلى توخي الحيطة والحذر بشأن حدوث مظاهرات في عدد من الولايات الهندية الشمالية الشرقية، وتجنب أماكن المظاهرات.

وأضافت السفارة أنه يمكن التواصل مع السفارة في نيودلهي على الهواتف التالية: قسم شوؤن السعوديين (919899221188+)، هاتف السفارة (911124102000+).


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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