شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في الهند تحذر السعوديين من المظاهرات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الهند، المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين في الهند، إلى توخي الحيطة والحذر بشأن حدوث مظاهرات في عدد من الولايات الهندية الشمالية الشرقية، وتجنب أماكن المظاهرات.
وأضافت السفارة أنه يمكن التواصل مع السفارة في نيودلهي على الهواتف التالية: قسم شوؤن السعوديين (919899221188+)، هاتف السفارة (911124102000+).
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