شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» في الأردن يبحث التعاون الإنساني مع الأمم المتحدة لمساعدة السوريين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

عقد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فرع الأردن، اجتماعا لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في الأردن، وذلك بحضور الدكتور بدر السمحان ممثلاً عن مركز الملك سلمان للإغاثة، ورئيسة وحدة التمويل الإنساني أماني صلاح، ومسؤول برامج أول لدى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حنا حنا أبو برهم.

وبحث الطرفان خلال اللقاء الذي عقد بمقر المركز في الأردن سبل العمل الإغاثي والإنساني المشترك بين المنظمات الإنسانية لصالح الأشقاء السوريين في الأردن، وسبل ضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها، إضافة إلى مناقشة الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين خلال عام 2020.