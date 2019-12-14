العقد الالكتروني للزواج يوفر الوقت والجهد على المستفيدين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ينتظر أن يحدث مشروع «العقد الالكتروني للزواج» تحولا كبيرا في تسجيل وقائع الزواج بالمملكة، وسيوفر على المستفيدين الوقت والجهد، ويسهل تعاملاتهم.

وأوضحت وزارة العدل في بيانها أمس أن العقد الالكتروني يهدف إلى ضمان حقوق جميع الأطراف، والاستغناء عن استخدام الورق، وإلغاء حاجة الذهاب إلى المحكمة، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى العقد في أي وقت ومن أي مكان.

ويصل المأذون إلى موقع مقدم الطلب ثم التوقيع من قبل الزوج والزوجة، إضافة إلى وليها، وذلك بإثبات البصمة، ويوقع الشاهدان على الجهاز اللوحي.

وأطلقت العدل الخدمة في منطقة الرياض كمرحلة أولى، إضافة إلى العمل الورقي القائم حاليا، حيث كان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني وجه بإطلاق خدمة العقد الالكتروني للزواج، بهدف توثيق البيانات الكترونيا بشكل كامل، وأتمتة إجراءات عقد الزواج من المنزل، وتقديمها إلى المستفيدين بجودة وأمان.

خطوات العقد الالكتروني:

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01. دخول أحد الأطراف المعنيين، سواء الزوج أو الزوجة، على بوابة الوزارة

02. الانتقال إلى صفحة عقد الزواج الالكتروني

03. تسجيل البيانات

04. اختيار المأذون القريب وتحديد الموعد المناسب لهما

05. تصل رسالة للطرف الآخر، ليدخل الشروط إن وجدت

06. ثم تصل رسالة للمأذون فيها اسم مقدم الطلب وجواله وتاريخ الموعد