السعودية | شاهد فرنسية تعيش تجربة المرأة الجنوبية فوق جبال جازان

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ارتدت سائحة فرنسية الزي الجبلي لتعيش تفاصيل المرأة الجنوبية فوق جبال هروب في جازان جنوب غربي السعودية.
وعاشت سيلين رحلتها السياحية الأولى للمنطقة بين الطبيعة الخلابة والموروثات الشعبية الأصلية، متنقلةً بين قلاعها التاريخية ومدرجاتها الزراعية، يرافقها المترجم الطفل ساري الحمزي، الطالب بالصف الأول متوسط، والذي عكس بثقافته تفوّق المواطن السعودي وإبداعاته المتنوعة.
كما أشارت إلى أنها كانت تحلم بزيارة السعودية منذ فترة طويلة، وتحقق حلمها بعد صدور قرار العمل بالتأشيرة السياحية.
وقالت: "زيارتي للسعودية هي الأولى ولن تكون الأخيرة. أنا سعيدة بما شاهدته من جمال وتراث أصيل يعكس تاريخ السعودية وثقافتها العريقة".
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