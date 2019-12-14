محمد بن مسعود - الدمام - قلد مدير سجن بيشة، المقدم محمد عبدالله القحطاتي، السبت، إبراهيم تركي آل زعاب، رتبته الجديدة "وكيل رقيب". وقدم المقدم "القحطاني" التهاني والتبريكات للوكيل رقيب "آل زعاب"، بمناسبة ترقيته، متمنيًا له المزيد من التقدم والنجاح. 14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441 07:00 PM Advertisements "القحطاني" يقلد "آل زعاب" رتبة "وكيل رقيب" بسجون بيشة "القحطاني" يقلد "آل زعاب" رتبة "وكيل رقيب" بسجون بيشة قلد مدير سجن بيشة، المقدم محمد عبدالله القحطاتي، السبت، إبراهيم تركي آل زعاب، رتبته الجديدة "وكيل رقيب". وقدم المقدم "القحطاني" التهاني والتبريكات للوكيل رقيب "آل زعاب"، بمناسبة ترقيته، متمنيًا له المزيد من التقدم والنجاح. الكلمات المفتاحية ، "القحطاني" يقلد "آل زعاب" رتبة "وكيل رقيب" بسجون بيشة ،

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