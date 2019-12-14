، "الجراح" ضيفاً على مهرجان الشارقة للمسرح بدعوة من حاكم الشارقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال لـ"الخليج 365": المسرح يعتبر مرآة صافية تعكس واقع المجتمع

يشارك الإعلامي يوسف الجراح، في الدورة الخامسة من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي، الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة بالأمارة، وتستمر فعالياته حتى 16 ديسمبر الجاري.

وتأتي مشاركة "الجراح" في المهرجان بدعوة من حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، نظير إسهاماته الفنية الكبيرة في مجال الفن، ولا سيما على خشبة المسرح سيد الفنون إضافة لأعماله الدرامية التي لاقت صدى واسعاً في العالم العربية.

وفي حديث خص به "الخليج 365" قال الإعلامي يوسف الجراح: إن "مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي ما هو إلا مناسبة أخرى تتبناها مدينة الثقافة الشارقة بقيادة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، راعي الأدب والثقافة والفن الذي يعد أنموذجاً للقائد الاستثنائي، وهو قائد بدرجة إنسان وقائد بدرجة مفكر.

وأضاف "الجراح": "يساهم المهرجان في تطوير وتحفيز التجارب الإبداعية لدى رواد المسرح الذي يعتبر مرآة صافية تعكس واقع المجتمع، من خلال ما يقدمه من عروض مسرحية، نصوصها تستند للواقع الذي يعيشه المجتمع، فتقتبس منه الكثير من الأحداث والوقائع ليتم تجسيدها إلى عروض مسرحية".

وتابع: "احتل المسرح مرتبة مهمة في حياة الشعوب على مر العصور والأزمنة، وفي كل الحضارات كان المسرح حاضرًا كمرآة تعكس ملامح المجتمع، وبصفته شكلاً من أشكال التعبير الثقافي، وتأتي أهمية المسرح في تشكيل الوعي والفكر لدى المتلقي من خلال محاكاته للأحاسيس وحشد الانفعالات، ومن ثم بثها في الآفاق الاجتماعية، رافعًا مستويات الوعي في كثير من الأمور والموضوعات المختلفة التي تشغل المجتمع".

وختم الجراح حديثه بشكر الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، على الدعوة الكريمة لحضور المهرجان، كما توجه بالشكر لرئيس دائرة الثقافة والإعلام الشارقة عبدالله العويس، ومدير مسارح الشارقة أحمد ابورحيمة، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة غير المستغرب عن أشقائنا في الإمارات، متمنياً مزيداً من الازدهار والرقي للمهرجان.

ويذكر أن عددًا من فناني المسرح الإماراتي والخليجي والعربي، يشاركون في المهرجان، حيث تقدم فيه 6 مسرحيات عربية من الإمارات والكويت وموريتانيا والأردن والسودان والعراق، أنتجت خصيصًا للمشاركة في المهرجان الذي يُعنى بمقاربة وإبراز الصلات الكائنة والممكنة بين الفن المسرحي والأشكال التعبيرية والأدائية التقليدية، التي طورتها مجتمعات الصحراء العربية.