، ضمك يُسقط الفيحاء بثنائية ويتخطى المركز الأخير في سلم الترتيب ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
قفز الفريق الكروي الأول بنادي ضمك للمركز الـ15 برصيد 7 نقاط، وذلك بعد أن كسب نظيره الفيحاء (الثاني عشر - 13 نقطة) بنتيجة 2/ 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في منافسات الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
انتهى الشوط الأول بتقدم ضمك بهدفين عن طريق روني فرنانديز (بالخطأ في مرمى فريقه) عند الدقيقة 15، وأضاف محسن ياجور الهدف الثاني عند الدقيقة 48، بينما جاء هدف تقليص الفارق للفيحاء عند الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع (53) عن طريق مخير الرشيدي.
ولم يتغير الحال في الشوط الثاني، حيث ظل تفوق ضمك بالنتيجة ومحاولات سلبية للضيوف (الفيحاء) لتعديل النتيجة، ولكن دون جدوى.
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ضمك الفيحاء
ضمك يُسقط الفيحاء بثنائية ويتخطى المركز الأخير في سلم الترتيبأحمد سرور الخليج 365 2019-12-14
قفز الفريق الكروي الأول بنادي ضمك للمركز الـ15 برصيد 7 نقاط، وذلك بعد أن كسب نظيره الفيحاء (الثاني عشر - 13 نقطة) بنتيجة 2/ 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في منافسات الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
انتهى الشوط الأول بتقدم ضمك بهدفين عن طريق روني فرنانديز (بالخطأ في مرمى فريقه) عند الدقيقة 15، وأضاف محسن ياجور الهدف الثاني عند الدقيقة 48، بينما جاء هدف تقليص الفارق للفيحاء عند الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع (53) عن طريق مخير الرشيدي.
ولم يتغير الحال في الشوط الثاني، حيث ظل تفوق ضمك بالنتيجة ومحاولات سلبية للضيوف (الفيحاء) لتعديل النتيجة، ولكن دون جدوى.
14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441
06:01 PM
في الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
قفز الفريق الكروي الأول بنادي ضمك للمركز الـ15 برصيد 7 نقاط، وذلك بعد أن كسب نظيره الفيحاء (الثاني عشر - 13 نقطة) بنتيجة 2/ 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في منافسات الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
انتهى الشوط الأول بتقدم ضمك بهدفين عن طريق روني فرنانديز (بالخطأ في مرمى فريقه) عند الدقيقة 15، وأضاف محسن ياجور الهدف الثاني عند الدقيقة 48، بينما جاء هدف تقليص الفارق للفيحاء عند الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع (53) عن طريق مخير الرشيدي.
ولم يتغير الحال في الشوط الثاني، حيث ظل تفوق ضمك بالنتيجة ومحاولات سلبية للضيوف (الفيحاء) لتعديل النتيجة، ولكن دون جدوى.
، ضمك يُسقط الفيحاء بثنائية ويتخطى المركز الأخير في سلم الترتيب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر ضمك يُسقط الفيحاء بثنائية ويتخطى المركز الأخير في سلم الترتيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.