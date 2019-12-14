محمد بن مسعود - الدمام - ضخ المياه الصحية للخزانات ونقل القمامة إلى أماكن التخلص منها واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمخيم الخانق في منطقة حريب نهم بمحافظة صنعاء.

وجرى خلال الفترة من 5 إلى 11 ديسمبر 2019م ضخ 196.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 245.000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ونقل القمامة إلى أماكن التخلص منها.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مؤسسة طيبة للتنمية مشروع المياه والإصحاح البيئي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مؤسسة طيبة للتنمية مشروع المياه والإصحاح البيئي مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي في مخيم الخانق بحريب نهم وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-12-14 واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمخيم الخانق في منطقة حريب نهم بمحافظة صنعاء. Advertisements

وجرى خلال الفترة من 5 إلى 11 ديسمبر 2019م ضخ 196.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 245.000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ونقل القمامة إلى أماكن التخلص منها.

14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441 06:30 PM ضخ المياه الصحية للخزانات ونقل القمامة إلى أماكن التخلص منها ضخ المياه الصحية للخزانات ونقل القمامة إلى أماكن التخلص منها واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمخيم الخانق في منطقة حريب نهم بمحافظة صنعاء.

وجرى خلال الفترة من 5 إلى 11 ديسمبر 2019م ضخ 196.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 245.000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ونقل القمامة إلى أماكن التخلص منها.

، مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي في مخيم الخانق بحريب نهم ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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