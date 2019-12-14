- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - علمت "الخليج 365" من مصادر مطلعة أن الجهات الرسمية السعودية تدرس عرضاً استثمارياً من الحكومة البحرينية لتطوير إحدى الجزر الواقعة في البحر الأحمر.
وبحسب المصادر فان العرض يأتي في ظل العلاقات الاخوية السعودية البحرينية، و الرغبه المشتركة في تعزيز التعاون في كافة المجالات، بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، حيث تلقت الجهات المسئولة في المملكة، عرضاً استثمارياً من مملكة البحرين الشقيقة لتطوير البحر الأحمر، وتقول المصادر انه نظراً لكفائة العرض المقدم وتعزيزاً للتعاون الاقتصادي بين البلدين، فقد تم إحالة العرض للجهات ذات الاختصاص لدراسته.
البحرين تقدم عرضاً لتطوير إحدى جزر البحر الأحمرعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-12-14
علمت "الخليج 365" من مصادر مطلعة أن الجهات الرسمية السعودية تدرس عرضاً استثمارياً من الحكومة البحرينية لتطوير إحدى الجزر الواقعة في البحر الأحمر.
وبحسب المصادر فان العرض يأتي في ظل العلاقات الاخوية السعودية البحرينية، و الرغبه المشتركة في تعزيز التعاون في كافة المجالات، بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، حيث تلقت الجهات المسئولة في المملكة، عرضاً استثمارياً من مملكة البحرين الشقيقة لتطوير البحر الأحمر، وتقول المصادر انه نظراً لكفائة العرض المقدم وتعزيزاً للتعاون الاقتصادي بين البلدين، فقد تم إحالة العرض للجهات ذات الاختصاص لدراسته.
14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441
06:24 PM
علمت "الخليج 365" من مصادر مطلعة أن الجهات الرسمية السعودية تدرس عرضاً استثمارياً من الحكومة البحرينية لتطوير إحدى الجزر الواقعة في البحر الأحمر.
وبحسب المصادر فان العرض يأتي في ظل العلاقات الاخوية السعودية البحرينية، و الرغبه المشتركة في تعزيز التعاون في كافة المجالات، بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، حيث تلقت الجهات المسئولة في المملكة، عرضاً استثمارياً من مملكة البحرين الشقيقة لتطوير البحر الأحمر، وتقول المصادر انه نظراً لكفائة العرض المقدم وتعزيزاً للتعاون الاقتصادي بين البلدين، فقد تم إحالة العرض للجهات ذات الاختصاص لدراسته.
، البحرين تقدم عرضاً لتطوير إحدى جزر البحر الأحمر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر البحرين تقدم عرضاً لتطوير إحدى جزر البحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.