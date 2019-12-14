، البحرين تقدم عرضاً لتطوير إحدى جزر البحر الأحمر ،

محمد بن مسعود - الدمام - علمت "الخليج 365" من مصادر مطلعة أن الجهات الرسمية السعودية تدرس عرضاً استثمارياً من الحكومة البحرينية لتطوير إحدى الجزر الواقعة في البحر الأحمر.

وبحسب المصادر فان العرض يأتي في ظل العلاقات الاخوية السعودية البحرينية، و الرغبه المشتركة في تعزيز التعاون في كافة المجالات، بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، حيث تلقت الجهات المسئولة في المملكة، عرضاً استثمارياً من مملكة البحرين الشقيقة لتطوير البحر الأحمر، وتقول المصادر انه نظراً لكفائة العرض المقدم وتعزيزاً للتعاون الاقتصادي بين البلدين، فقد تم إحالة العرض للجهات ذات الاختصاص لدراسته.