مفاجأة عكاظ .. تطوير كبير وهوية جديدة

2019-12-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

في خطوة تطويرية ووثبة جديدة، تطلق صحيفة “عكاظ” مساء الاثنين القادم 16 ديسمبر 2019 هويتها الجديدة، في حفل كبير يرعاه رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.

الحفل الذي يقام على مسرح أبو بكر سالم في منطقة البوليفارد بالعاصمة الرياض في تمام الساعة 7:30 مساءً، سيشهد عددًا من المفاجآت بحضور وزير الإعلام تركي الشبانة وعدد من المسؤولين والسفراء والشخصيات البارزة إعلاميًّا وثقافيًّا واقتصاديًّا.

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وقال رئيس تحرير صحيفة “عكاظ” جميل الذيابي: إن هذا المشروع الرائد لم يكن ليرى النور لولا الدعم الكبير والمتابعة اليومية الدقيقة من رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله صالح كامل.

وكشف الذيابي أن فكرة التطوير انبثقت من حرص “عكاظ” على فتح آفاقٍ جديدةٍ في ظلِّ تطوّر وسائل الاتصال المتسارعة بفضل التقدم العلمي والثورة التقنية، إذ أصبحت وسائل الإعلام تمارس دورًا جوهريًّا في إثارة اهتمام الجمهور بالقضايا والأحداث اليومية؛ لأنها تُعدُّ مصدرًا رئيسيًّا يلجأ إليه الجمهور للحصول على المعلومات عن القضايا السياسية والثقافية والاجتماعية كافة؛ بسبب فاعليتها وانتشارها الواسع وقدرتها على الوصول ومخاطبة القسم الأعظم من التكوينات المجتمعية.

وعن أبرز ملامح التطور، كشف الذيابي أن “عكاظ” بدءًا من الثلاثاء القادم ستصافح قرّاءها بهوية جديدة تركز على التقنيات والتطبيقات الجديدة بموازاة النسخة الورقية، فضلًا عن منصاتها المتعددة في “السوشيال ميديا”.

ولفت الذيابي إلى أن التطوير الجديد لم يقتصر على تغيير الهوية البصرية للصحيفة، بل يمتد ليشمل المحتوى المقروء والمسموع والمرئي مع رسم سياسة تحريرية تتناغم مع تغير أنماط الاهتمام والبحث والقراءة لدى الجمهور، وشيوع ثقافة البحث السريع عن المعلومة، موضحًا أن التطوير الجديد يخدم رسالة “عكاظ” الوطنية ودورها التنويري الذي يتماهى مع رؤية المملكة 2030.

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